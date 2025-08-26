Zortea: “Obiettivo personale? Maggiore solidità difensiva. Ecco cosa mi ha chiesto Italiano”

Il neo acquisto del Bologna, Nadir Zortea, si è presentato ai microfoni della stampa. Una sorpresa, l’acquisto dell’esterno italiano, svelata da Michele Criscitiello alle 14,45 del 19 agosto. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’ex Cagliari: “Con il nostro modo di giocare mi trovo speso in zona offensiva, dove riesco a essere anche un po’ più lucido. Credo che avrò la possibilità di portare dei numeri, con la difesa a 4 ci sarà anche da difendere un po’ di più. Mi pongo come obiettivo di essere solido dietro. De Silvestri cosa mi ha detto? Mi ha accolto subito bene, ha il mio stesso ruolo e ho modo di chiedergli molte cose, ha tanta esperienza e mi ha fatto inserire nel gruppo. Con Sartori mi conosco dai tempi dell’Atalanta, poi ho girato tante squadre, ma sono contento di averlo ritrovato e avere una persona che mi conosce e sa che ragazzo sono”. Sui terzini rossoblù: “Sono intelligenti e si muovono negli spazi giusti. Devo automatizzare questi movimenti, sprintare e fare la differenza dove serve. Italiano mi ha chiesto di spingere, gli piacciono i terzini che vanno, anche se con equilibrio. Bisogna essere lucidi e capire quando si può andare. Ci sono tanti elementi divertenti e darò il massimo. Di difetti ne ho, come il cross, devo lavorarci molto. Tutta la fase difensiva a 4 è importante, chiusure scalate, aspetti sui quali sto lavorando. Obiettivi di squadra ci sono, qui ho trovato la mentalità vincente ed è un aspetto da squadra importante. Vogliamo vincere più partite possibili. Il mio obiettivo è migliorarmi rispetto all’anno scorso e dimostrare che sono un ottimo difensore”. Sull’esultanza:“L’ho trovata su TikTok, l’ho provata quando ho iniziato a segnare. L’Europa dà qualcosa in più a livello di ritmo, si trovano stili di gioco differenti e il valore delle partite è più alto. Durante l’anno ti abitui a giocare più partite, che inevitabilmente ti fa molto alzare il livello”.

Foto: Instagram Bologna