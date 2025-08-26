Zortea si presenta: “Scelto il Bologna per innalzare il mio livello”

26/08/2025 | 13:28:37

Il neo acquisto del Bologna, Nadir Zortea, si è presentato ai microfoni della stampa. Una sorpresa, l’acquisto dell’esterno italiano, svelata da Michele Criscitiello alle 14,45 del 19 agosto. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’ex Cagliari: “È stato tutto molto semplice e rapido. Appena ho saputo dell’interesse del Bologna ho chiesto al mio agente di trovare un accordo. Il Bologna è una delle migliori squadre in Italia negli ultimi due anni e avevo bisogno di innalzare il mio livello”. Sulla sconfitta contro la Roma: “Penso che fuori casa ci stia soffrire, dopo i primi 20′ abbiamo avuto occasioni e la partita è stata aperta fino alla fine. Questa è la Serie A, avremmo potuto anche pareggiarla nel finale ma è andata male“.

Foto: sito Bologna