Zoro: “Il razzismo è ancora una piaga sociale. Maignan doveva andare via dallo stadio”

Continua a far discutere quanto accaduto ieri sera al Bluenergy Stadium di Udine al portiere rossonero Mike Maignan durante la partita tra Udinese e Milan. Marc Zoro, ex calciatore ivoriano che fu vittima nel 2005 di insulti razzisti nel corso di una sfida tra Messina e Inter, ha commentato quello che è successo ieri nei confronti di Mike Maignan nel corso di Udinese-Milan. Zoro ha parlato direttamente dagli studi televisivi ivoriani, come riporta la Gazzetta dello Sport: “Sono passati vent’anni da quel Messina-Inter, ma il razzismo resta una piaga sociale. Io ero vicino alla linea di fondo. Ho sentito ululati, cori, insulti e non ci ho visto più. Capisco Mike, davvero. Ha fatto bene. Non si può ignorare una cosa simile, bisogna prendere una posizione”.

Poi ha puntualizzato ancora sull’episodio di Maignan: “Maignan ha fatto bene a fermarsi, ma sarebbe dovuto rimanere negli spogliatoi. Anzi, doveva andar via dallo stadio. La soluzione? Chiudere lo stadio per sei mesi. È bello leggere solidarietà e parole forti, però va chiuso l’impianto. L’Udinese, o chi per lei, dovrebbe giocare sei mesi in un altro stadio, in modo tale che la gente riesca a capire la gravità del gesto“.

Foto: Instagram Milan