Zorc: “Se vogliamo lottare per il titolo fino alla fine, domani dobbiamo battere il Bayern”

Alla vigilia del Klassiken di domani, anche Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, è intervenuto in conferenza stampa: “Dobbiamo vincere se vogliamo ancora credere nel titolo. Qualsiasi altro risultato significherebbe la fine prematura della corsa al titolo. Non serve un profeta per dirlo. Domani sarà una sfida fra le due migliori squadre del campionato, ma dobbiamo fare attenzione anche alle altre squadre in lotta per un posto in Champions. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità offensive. Possiamo sempre segnare, sappiamo come colpire il Bayern.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Borussia Dortmund