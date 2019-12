Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato della situazione di Jadon Sancho, gioiellino inglese sempre al centro delle voci di mercato: “Non ho l’impressione che stia per andare via, ci sono delle regole interne da rispettare. Jadon deve pensare a lavorare con la squadra, è difficile che vada via a gennaio”.