Zorc bacchetta Sancho: “A volte si nota troppo per quello che fa fuori dal campo”

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, intervenuto ai microfono di SportBild, ha bacchettato Jadon Sancho: “Non è solo un calciatore eccezionale che si nota in campo, ma di tanto in tanto anche fuori dal campo. A volte non è facile per noi gestirlo.” – ha detto. Infatti, il talento inglese – che il giornale tedesco allontana sempre più dal club giallonero – ha ricevuto una multa di 8.800 Euro dalla Federcalcio tedesca per aver violato il protocollo di sicurezza anti-Covid19.

Foto: profilo Twitter personale Jadon Sancho