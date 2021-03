Zola: “Vedo tanto talento in questa Nazionale, si può tornare grandi”

Gianfranco Zola intervenendo nel corso dell’incontro online ‘La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti’ organizzato da Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Figc, ha parlato della Nazionale di Mancini e sulle possibilità che ha l’Italia di tornare presto a lottare per i grandi obiettivi.

Queste le sue parole: “Vedo tanto talento in questa Nazionale, ci sono giocatori importanti in questo momento. Ci sono giovani che stanno crescendo e che fanno ben sperare, sono sulla strada giusta, però è ancora lunga e di conseguenza necessita di tanto lavoro, tanta attenzione e tanto impegno. Mi sembra che ci siano i presupposti perché questa diventi una Nazionale importante per noi e che presto possa tornare a lottare per i grandi trofei e traguardi, come è sempre stato. L’importante è arrivare sempre tra le prime, come sempre, poi la linea sottile nel vincere o perdere è importante. Quello che interessa è che si eviti le figuracce degli ultimi Mondiali e le non qualificazioni”.