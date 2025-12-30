Zola: “Si deve creare u modello sostenibile. Aiutare chi scova risorse”

30/12/2025 | 10:33:22

Gianfranco Zola, vice presidente della Lega Serie C, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla saluta della terza serie italiana.

Queste le sue parole: “Annata complicata per la terza categoria professionistica italiana, ma di lavoro ne è stato fatto tanto e al netto di una nuova esclusione stagionale (quella del Rimini, dal Girone B) – il bilancio complessivo è positivo. Matteo Marani, è un manager con i fiocchi. Il lavoro di questi anni ha puntato sul cambiamento strategico dei club e ora bisogna aiutare chi investe a scovare risorse. Si deve creare un modello sostenibile, siamo partiti dalla quantità e ora inseguiamo la qualità. Va creata una filiera e che dirigenti votati al sacrificio economico siano sostenuti per credere in quel che fanno, insistere sui giovani e dar loro fiducia”.

Foto: Instagram personale