Zola: “Pirlo alla Juve? Scelta affascinante e coraggiosa. Avrà un compito non semplice”

L’ex calciatore, Gianfranco Zola, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la propria opinione in merito alla scelta della Juventus di puntare su Andrea Pirlo, come erede di Maurizio Sarri: “È un compito non semplice. La Juventus chiede di vincere in un certo modo, ha le giuste risorse ma non sarà facile. La scelta del club è coraggiosa e basata sulla qualità dell’uomo. Pirlo avrà bisogno di essere supportato. Penso comunque che avrà tanto successo ma ripeto che avrà un compito non semplice”.

Alcuni calciatori attuali erano compagni di squadra di Pirlo:

“Questa cosa ve messa subito da parte. I giocatori hanno bisogno e necessità di vederlo come un allenatore e Pirlo dovrà indossare subito il suo nuovo abito. Molto dipende dall’intelligenza degli uomini”.

Una scelta affascinante: “Se dicessi di no direi una bugia. La cosa è affascinante, se il progetto andrà a buon fine sarà stata una grande mossa della società”.

