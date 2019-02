Gianfranco Zola torna in ospedale. Operato per dei calcoli biliari la scorsa settimana, l’assistente di Maurizio Sarri al Chelsea ha subito delle complicazioni nelle scorse ore. Lo stesso Zola si aspettava di tornare in panchina per la gara di stasera contro il Malmoe, ma il suo rientro è rimandato.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea