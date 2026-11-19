Zola: “Malagò ha creduto per primo nella riforma, Galliani riconosce il lavoro della Serie C”

19/11/2026 | 13:05:06

Gianfranco Zola interviene sul clima che accompagna le elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il 14 dicembre. Il vicepresidente vicario della Lega Pro ha espresso il proprio apprezzamento per il sostegno ricevuto da Giovanni Malagò, sottolineando anche il riconoscimento arrivato da Adriano Galliani per il lavoro portato avanti dalla Serie C. “Devo ringraziare Malagò perché ha avuto fiducia per primo in quello che stiamo facendo in C. Mi ha dato un incarico importante per quanto riguarda la ristrutturazione dei nostri settori giovanili. Mi fa piacere che anche Galliani nel suo programma evidenzi il lavoro che la Serie C sta facendo”, ha dichiarato Zola a margine dell’evento “Serie C Next Step”, organizzato da Sky. L’ex fantasista ha evidenziato la comunione di intenti sul percorso di crescita del movimento: “Significa che c’è comunque comunione di intenti, si è capito che questo è il nostro percorso e bisogna farlo. Sono contento”. Zola ha poi invitato a mantenere alta l’attenzione sui progetti già avviati: “Vediamo quello che succederà, ciò non toglie che bisogna continuare a concentrarsi ognuno sul proprio lavoro. Il mio è quello di portare avanti questi progetti in modo tale che continuiamo a crescere”. Infine, una precisazione sul progetto che porta il suo nome: “La riforma porta il mio nome, ma il lavoro è di tutti”. Nel programma elettorale di Malagò è stato infatti evidenziato il rifinanziamento della cosiddetta “riforma Zola” con cinque milioni di euro.

foto: Facebook Zola