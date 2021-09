Zola: “La Juve dovrà fare qualcosa di speciale per battere il Chelsea”

Gianfranco Zola, ex attaccante di Cagliari e Chelsea, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è soffermato sulla sfida di questa sera che vedrà la Juventus protagonista contro i campioni in carica del Chelsea. “Assenza Dybala e Morata? Senza di loro mi aspetto qualcosa da Allegri. Sarà una partita difficilissima, il Chelsea è forte sotto tutti gli aspetti anche se l’assenza dell’ultim’ora di Kantè è pesante. Le squadre inglesi partono da un livello superiore e la Juve dovrà fare qualcosa di speciale per vincere la partita. Tuchel aveva già una squadra di grandissimo valore, con qualche lacuna: quella principale riguardava un riferimento di peso in attacco e con Lukaku ha preso probabilmente il meglio che c’è in giro, raggiungendo quindi almeno in teoria l’obiettivo. Per la Juventus il discorso è diverso: ha perso un campione assoluto e straordinario e l’ha fatto nell’ottica di una ricostruzione, all’insegna della gioventù. Presumo che l’idea sia quella di un processo di ristrutturazione per tornare con il tempo ad essere competitivi come prima”.

Foto: Twitter Chelsea