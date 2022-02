Zola: “Inter favorita per lo scudetto. Vlahovic è un grande acquisto per la Juve”

Gianfrano Zola, intervistato da Gazzetta della Sport, ha parlato così: “Con Vlahovic la Juve può fare il salto di qualità. È stato un grandissimo acquisto. Arriva anche al momento giusto perché i bianconeri, nelle ultime 10 partite, hanno alzato il baricentro e stanno trovando continuità. Recuperano palla più in alto e lo fanno bene. L’Inter è la favorita allo scudetto, il Napoli non mollerà e restano in corsa anche Milan e Juventus”.

FOTO: Daily Express