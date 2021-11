Zoff sulla Nazionale: “Non avrà problemi a qualificarsi per i Mondiali. L’Italia è superiore alla Svizzera”

Dino Zoff ha parlato della sfida di domani tra Italia e Svizzera. Il campione del mondo con l’Italia del 1982 ha parlato cosi a La Gazzetta dello Sport: “L’Italia ha affrontato di peggio nella sua storia, non potete temere questa partita con la Svizzera. O meglio: temere sempre, perché gli avversari vanno rispettati, ma noi siamo superiori. Non credo che ci possano essere troppi problemi, ci qualificheremo. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa, con i nostri tifosi, e lì è difficile perdere. Poi si vedrà, in teoria potremo anche ripeterci. In tempi recenti ci sono riusciti Spagna e Francia“.

Foto: zoff facebook