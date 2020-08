Zoff: “Le aspettative sono della Juventus tutta, non solo di Sarri”

Dino Zoff, ex campione del Mondo con la maglia della Nazionale Italiana, alla vigilia della gara tra Juventus e Lione ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha presentato la sfida dei bianconeri: “La Juve non ha convito nel finale? Ma aveva già vinto lo scudetto. E’ chiaro che ora servirà più concentrazione perchè si gioca tutto. Il campionato è una cosa ma le aspettative per la Champions sono elevatissime. Si gioca tutto anche Sarri?

Non credo. Le aspettative sono della Juventus tutta. Ha vinto il campionato, quindi va giudicato bene. Io sono vecchio e dico che a parità di forze la squadra che vince è quella che gioca meglio. Che cosa servirà domani sera e per la Champions in generale? Tutto. Testa, gamba, motivazioni”.

Foto: Marca