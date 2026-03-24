Zoff: “Juve, dopo aver sostituito tanti allenatori, dare continuità a Spalletti è importante”

24/03/2026 | 17:02:35

Dino Zoff, ex portiere, leggenda della Juventus e della Nazionale, ha parlato a Soccermagazine commentando alcuni degli argomenti d’attualità del campionato e non solo.

In Serie A la lotta al campionato sembra essersi riaperta dopo gli ultimi risultati deludenti dell’Inter, che ad 8 giornate dal termine ha solo 6 punti di vantaggio sul secondo posto. Secondo Lei saranno comunque i nerazzurri a vincere o Milan e Napoli hanno ancora qualche speranza?

“Beh, che abbiano qualche speranza è certo, però anche se sono solo 6 punti, credo che sulla carta l’Inter abbia buone possibilità di resistere fino alla fine, perché il potenziale di rosa è buono. Certo, le altre devono avere quella speranza, però credo che i favori del pronostico siano tuttora con l’Inter, dai”.

La sorprende vedere la Juventus faticare così tanto dopo un decennio costellato di successi o è un dazio che si deve sempre pagare nel calcio?

“Mah, in genere si paga, dopo tanti cambiamenti. Dopo aver sostituito tanti allenatori, dopo aver rivisto tante considerazioni ecc., trovare la strada giusta non è sempre semplice, credo che dare continuità a Spalletti possa essere la strada giusta”.

Foto: facebook Zoff