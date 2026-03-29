Zoff: “Esultanza sbagliata. Ma credo nel Mondiale”

29/03/2026 | 11:26:43

Dino Zoff, ex portiere e leggenda del calcio italiano, ha parlato a Il Giornale in vista dei playoff di qualificazione, con la finale tra Bosnia e Italia.

Le sue parole: “È stata una buona partita contro l’Irlanda del Nord, contava vincere. Due gol sono bastati, anche senza brillare. Bonsia? Sono fiducioso perché abbiamo giocatori di qualità superiore, ma non sarà facile in un ambiente caldo e in trasferta”.

Tra i protagonisti più attesi c’è Sandro Tonali, sempre più leader del centrocampo azzurro. Ma il paragone con Marco Tardelli, per Zoff, è ancora prematuro:

“Tonali è un ottimo giocatore e sta facendo molto bene, ma Tardelli era un’altra cosa”.

Occhi puntati anche sui giovani talenti, a partire da Pio Esposito:

“Mi piace molto, ha qualità importanti e può avere un grande futuro in Nazionale”.

Non manca però una critica netta all’atteggiamento degli Azzurri dopo la vittoria:

“Non mi è piaciuta l’esultanza per l’eliminazione del Galles. Non è stata una cosa positiva e rischia di motivare ancora di più gli avversari”.

Infine, Zoff indica il possibile uomo decisivo per la sfida contro la Bosnia: Moise Kean.

“L’ho visto molto bene, ha grandi potenzialità e può essere lui a fare la differenza”.

Foto: facebook Zoff