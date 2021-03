Zoff: “Campionato strano, l’Inter ha un ottimo vantaggio ma la Juve può rinvenire”

Dino Zoff, ex bandiera della Juventus, ha parlato a Radio 6 del campionato, della corsa scudetto che entra nel vivo in questi mesi finali.

Queste le sue parole: “È un campionato strano ma era nella logica vista la pandemia. L’Inter sta senza dubbio facendo una grande stagione e ha tutte le potenzialità per concludere con un grande successo. La Juventus ha avuto qualche passaggio non straordinario, poi ha cambiato tanto con tanti giovani interessanti. Ha tutti i presupposti per riemergere anche se fin qui ha fatto delle partite non da Juventus. Però può rinvenire sulle prime. Juve-Lazio? Mi aspetto una buona gara. La Juve ha qualità, la Lazio se recupera un po’ di forma se la può giocare. Per chi tifo? In genere non faccio il tifo. A me piace il calcio combattuto”.

Foto: Marca.com