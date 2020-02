Zizou rincorre Setien: al Bernabeu si alza il sipario, va in scena un Clasico da brividi

Il derby d’Italia, causa rinvio, domani sera non si disputerà, ma alle 21:00 andrà comunque in scena il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, uno dei match più sentiti e affascinanti al mondo. Entrambe le big spagnole sono reduci dalla prestazione in Champions League, con Manchester City e Napoli, non proprio convincente. Zinedine Zidane ha l’obbligo di dare una svolta netta alla stagione dei Blancos poiché, nonostante il momento non certo brillante dei blaugrana, nelle ultime settimane non ha gestito il vantaggio in classifica ritrovandosi addirittura a rincorre il Barça di Quique Setien. Il nuovo allenatore dei catalani è arrivato in punta di piedi e, in poco tempo, è riuscito a ricompattare una squadra in palese difficoltà e orfana di Luis Suarez e Dembélé, due assenze a dir poco pesanti. Dall’altra parte, Zizou dovrà fare a meno di Hazard, che non ha mai brillato da quando è volato alla corte di Florentino Perez e che ora è nuovamente ai box per infortunio. La super sfida del Santiago Bernabeu mette in palio una grossa fetta di Liga, considerato che il Barcellona di Messi è in testa a quota 55 e il Real di Ramos e Benzema è secondo a meno due. Un incrocio da brividi, mai come stavolta con i punti che valgono doppio. Lo spettacolo è garantito: il countdown per il Clasico è già partito.

A seguire le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Curtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco. Allenatore. Zidane.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal, Messi, Griezmann. Allenatore: Setien.

Foto: Twitter ufficiale Uefa