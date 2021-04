Ziyech: “Tuchel ha portato la sua visione del calcio, siamo tutti contenti di averlo qui”

Hakim Ziyech, trequartista del Chelsea, ha parlato così ai canali ufficiali del club facendo un paragone fra Tuchel e Lampard: “È differente rispetto a quel che abbiamo avuto nei precedenti sei mesi. Sta portando la sua visione del calcio. Le statistiche dicono tutto, quindi va bene per tutti. Penso che chiunque sia contento del suo apporto. Prima di venire sono stato fuori a lungo, sono arrivato e ho iniziato con gli infortuni quindi fisicamente ero indietro rispetto agli altri. Sto imparando ogni giorno ad essere mentalmente più forte. Penso sempre che le cose accadano per una ragione, che sta per arrivare qualcosa di meglio. Ci ho sempre creduto e l’unica cosa che posso fare è cercare di mantenere la calma e lavorare il più duramente possibile”.