Ziyech: “Sognavo il Chelsea da quando ero bambino. Ammiravo Drogba e Lampard”

Il neo acquisto del Chelsea, Ziyech, ha parlato ai microfoni ufficiali del club inglese. Ecco le sue parole: “Quando sei un ragazzino sogni sempre di giocare in un grande club, ovviamente in Premier League. Qui ho visto giocare grandi campioni: quando ero molto giovane, nell’Heerenveen, ho ammirato Drogba, Lampard, Terry: tutti grandi nomi. Poter giocare nella squadra che sostenevo significa molto per me. Il calcio come lo vedo io è giocare con la testa, essere intelligente nel creare gli spazi, sono sempre nelle piccole cose”.

FOTO: Twitter Chelsea