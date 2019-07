Ziyech rifiuta il Siviglia: “Non è ancora arrivata l’offerta giusta”

Intervistato da Fox Sports, Hakin Ziyech ha parlato del suo futuro, rifiutando il Siviglia: “Penso che sia un club allo stesso livello dell’Ajax, non cambierei questo club per niente. Non è ancora arrivata un’offerta dalla squadra giusta, quindi per ora resto qui cercando di fare il meglio sul campo. Mi sento a casa e so di poter giocare molto qui, andiamo d’accordo e siamo una grande squadra. Per andarmene da qui devo trovare un progetto perfetto per me, non lascerò l’Ajax fino a quando non avrò questa sensazione”.

