Intervistato da Algemeen Dagblad, Hakim Ziyech ha parlato del suo futuro e dell’interessamento del Siviglia, declinando però l’offerta andalusa. “Con tutto il dovuto rispetto, non potrei lasciare l’Ajax per questa squadra. Io vorre migliorare sportivamente, quindi non c’è motivo per il quale dovrei andare in una società di livello simile all’Ajax”.

Foto Twitter Ajax