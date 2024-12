Ziyech: “Galatasaray, per me è finita. Me ne vado a gennaio”

Nel corso di un’intervista rilasciata al giornalista turco Haluk Yurekli, Hakim Ziyech ha così parlato del suo futuro al Galatasaray, annunciando l’addio: “Galatasaray, per me è finita, gli ho detto che me ne vado a gennaio. Non mi chiedono più niente, faccio quello che voglio. Non ho mai visto un allenatore così scarso come Okan Buruk. Se il Galatasaray può vincere il titolo? Non me ne frega niente… Mi lascino in pace, qualunque cosa accada. Mi pento già di essere venuto. Dovevo andarmene all’inizio della stagione, ma non hanno voluto. Me ne vado a gennaio”.

Foto: Instagram Ziyech