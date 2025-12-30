Zirkzee titolare e a segno con il Manchester United
30/12/2025 | 21:56:51
Zirkzee, grande obiettivo di mercato della Roma, va a segno. L’attaccante del Manchester United, pallino dei giallorossi, ha portato in vantaggio i Red Devils contro i Wolves segnando un gol al minuto 27′. Decisiva la scelta di Amorim di lanciarlo titolare nonostante la questione di mercato che vede l’ex Bologna protagonista in questi giorni. A fine primo tempo l’attaccante è poi stato sostituito sul risultato di 1-1.
foto x united