Zirkzee, Soulé e Bellanova: la Lega Serie A pubblica i tre candidati al premio di miglior Under 23

Sono tre i calciatori candidati per il premio di miglior Under 23 della Serie A. Sul profilo ufficiale della Lega Serie A infatti, sono stati annunciati i tre finalisti che si giocheranno il riconoscimento, ovvero Raoul Bellanova, esterno del Torino autore di 1 gol e 7 assist, Matias Soule, fantasista del Frosinone che è riuscito a segnare 11 reti e a fornire 3 assist, e infine Joshua Zirkzee del Bologna, 11 gol e 5 assist in 34 partite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)



Foto: Instagram Bologna