Zirkzee oltre KM: le chiare tracce Juve di oltre una settimana fa

05/08/2026 | 15:51:50

Joshua Zirkzee e la Juventus: una storia da sempre. Ma che abbiamo rinfrescato poco più di una settimana fa, nel bel mezzo della vicenda Kolo Muani in attesa del lieto fine. Già, perché se KM era assolutamente la priorità, la Juve ha sempre pensato a un altro attaccante da aggiungere. Ha sondato Pellegrino, ha approfondito la situazione di Mateta ma proprio il 28 luglio avevamo svelato con una frase lo stato dell’arte: “La Juve resta sempre attenta a Zirkzee”. Massara aveva fatto di tutto per portarlo a Roma senza riuscirci, è un suo grande fan ma dipenderà dalla formula Manchester United e da un’eventuale uscita in casa bianconera. Ma di sicuro la Juve su Zirkzee c’è sempre, da oltre una settimana ancora di più…

foto x united