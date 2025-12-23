Zirkzee, numeri horror allo United. E’ pronto per rifiorire in Italia

23/12/2025 | 20:59:34

Roma La punta a chiudere a trattativa per Joshua Zirkzee (22 maggio 2001), attaccante olandese, che abbiamo conosciuto in Italia al Bologna (anche a Parma) cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco e poi esploso a Bologna prima di trasferirsi al Manchester United nell'estate del 2024. Un affare che la Roma sta portando avanti e che vuole chiudere, su espressa richiesta di Gasperini. Lo stesso giocatore vuole tornare in Itala, dove p esploso, visto che al Manchester United, un po' per colpe sue, un po' per difficoltà del club, un po' per infortuni, la sua carriera si è involuta. Zirkzee è passato dal Bologna al Manchester United nel luglio 2024 con un contratto di cinque anni fino al 2029. La cifra versata dai Red Devils si aggira intorno ai €42,5 milioni, una spesa importante per un club che cercava un attaccante dotato di struttura e tecnica per rinforzare il reparto offensivo. Ma purtroppo, si è rivelato uno dei tanti flop passati dallo United in questi anni.

Prima del trasferimento, Zirkzee aveva dimostrato un buon rendimento in Serie A con i rossoblù. Nella stagione 2023-24, infatti, fu tra i protagonisti del Bologna di Thiago Motta, verso la cavalcata in Champions League. 34 presenze in campionato, 11 gol e 4 assist. Insomma, numeri di un attaccante affidabile — specie nel contesto tattico italiano — con una buona media realizzativa e partecipazione alla manovra.

Allo United però, crolla tutto. La sua esperienza in Premier League e con i Red Devils è stata finora molto al di sotto delle aspettative. Ha messo a referto 55 partite in tutte le competizioni, soli 7 golo, che se vogliamo non sono medie così distanti da quelle a Bologna. Il problema è il rendimento, minutaggio basso e in particolare nella stagione in corso, 2025/26 ha segnato 1 gol in 11 presenze complessive fino a metà dicembre.

Confrontati con la sua esperienza italiana, è evidente che il salto di rendimento non si è verificato: mentre a Bologna aveva mediamente circa 1 gol ogni 3-4 partite, al Manchester United la media è molto più bassa, e molte delle presenze sono da subentrato o con pochi minuti. Zirkzee ha spesso trovato poco spazio da titolare, anche dietro compagni come Matheus Cunha, Benjamin Šeško e altri attaccanti, limitando ritmo e fiducia. Anche problemi di adattamento alla Premier, più fisica, più veloce e con palle meno giocabili per un attaccante tecnico come lui, la Premier League rappresenta un salto di intensità rispetto alla Serie A. Laa Roma potrebbe essere un punto di svolta per Zirkzee. Il ritorno in Italia è visto da più osservatori come la mossa più logica per rilanciare la carriera di Zirkzee, vista la sua difficoltà a imporsi nel calcio inglese.

Foto: X Manchester United