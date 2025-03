Zirkzee, niente Olanda. Il CT Koeman: “Non è abbastanza bravo”

Brutta notizia per l’ex stella del Bologna, Joshua Zirkzee, ora al Manchester United. Il giocatore è stato lasciato a casa dalle prossime convocazioni della Nazionale olandese. A spiegarlo, in conferenza stampa, il CT Ronald Koeman, che ha così parlato: “Zirkzee non è stato convocato dalla Nazionale perché non credo sia abbastanza bravo in questo preciso momento. In particolare, quando c’è da calciare o fare un passaggio spesso fa la scelta sbagliata. Abbiamo moltissimi difensori centrali e centrocampisti, mentre le nostre opzioni sono limitate davanti, ma continuo a pensare che devi guadagnare la convocazione. In questo momento non credo che lo meriti. Potrà farlo in un altro periodo”.

Foto: Twitter Manchester United