Il nuovo attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee si è presentato in conferenza stampa. Il talento arriva dal Bayern Monaco, ed è stato proprio questo uno degli argomenti principali: “In un futuro lontano vorrei tornarci si, a chi non piacerebbe giocare per il Bayern Monaco? Si tratterebbe di un sogno che si realizza. La scorsa estate ho sempre saputo che sarei dovuto andare via”.

Foto: sito Bologna