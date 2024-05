Zirkzee: “Futuro? Ora la mia testa è solo a Bologna. Sceglierò il meglio per il club”

Durante l’intervista concessa al Corriere di Bologna, il centravanti rossoblù, Joshua Zirkzee, ha così parlato del futuro, partendo dalla sensazione di giocare in Champions: “Se raggiungerò il livello dei top player della Champions? Ci devo credere, ne devo essere convinto, come giocatore devo avere fiducia nei miei mezzi e dire: “Sì, posso arrivare a quel livello”. Non avrebbe senso per me pensare il contrario. In Italia giochiamo già contro squadre di Champions League. Ok, non conosciamo la competizione, ma il livello sì, perché la serie A è di alta qualità, difficile. Sarà una grande sfida, molto eccitante. Sognavo di giocarla fin da bambino, l’ho vinta con il Bayern Monaco, ma ora sarà eccitante giocarla, perché con il club tedesco è come se non l’avessi fatto. Adesso invece ci sarò io in campo a vivere il momento”.

Sul futuro: “In questo momento la mia testa è solo a Bologna. Voglio recuperare dall’infortunio farmi delle belle vacanze negli States con i miei amici di infanzia e poi vedremo cosa succederà. Se potessi scegliere? Sceglierei il meglio per il club. Farò solo quello che ha senso per il mio cuore. Sarebbe diverso giocare con il Bologna la Champions che si è conquistato rispetto a un’altra squadra? Esatto, è quello che ho detto e lo ripeto. È chiaro che per me sarebbe bellissimo difendere questo traguardo raggiunto insieme. Quello che abbiamo vissuto in piazza Maggiore è stato indimenticabile”.

Foto: Instagram Zirkzee