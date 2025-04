Zirkzee e il video del 5-4 dello United: “Dedicato a tutti quelli che sono usciti quando eravamo sotto”

Serata a cardiopalma a Old Trafford. Il Manchester United è partito a razzo contro il Lione, con un 2-0 nel primo tempo apparentemente “sicuro”, fin quando ha sprecato il vantaggio ed è finito addirittura sotto 4-2 ai tempi supplementari. Poi il doppio colpo di scena e la rimontare sensazionale a Old Trafford sull’OL per vincere la partita 5-4. Su Instagram l’ex attaccante del Bologna ha pubblicato un video che mostrava il boato assordante all’interno dell’Old Trafford, accompagnato da una frecciatina a chi se n’era andato prima del tempo: “A tutti i tifosi che sono andati via quando eravamo sotto. Ascoltate questo”

Foto: Instagram Manchester United