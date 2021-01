Zirkzee e il Parma: countdown. Cutrone-Valencia ok. Udinese mai in pole

Joshua Zirkzee e il Parma: siamo finalmente agli sgoccioli, anche in questo caso il Parma arriva appena in tempo, all’interno di un mercato molto difficile. E’ vero, un grande colpo come Man, ma anche troppe indecisioni e acquisti consegnati in ritardo. Zirkzee è un attaccante di assoluto talento, classe 2001 e qualità fuori discussione. Intanto, Patrick Cutrone entro la giornata di domani raggiungerà Valencia per mettersi a disposizione del nuovo club: operazione in prestito secco dal Wolverhampton. L’ex Milan era stato accostato all’Udinese, anzi l’affare con il club friulano veniva addirittura considerato in dirittura, nulla di tutto questo. Cutrone era stato sondato da Benevento (prima che andasse su Gaich) e dal Parma prima che facesse altre scelte. Ora, la svolta Valencia.

Foto: twitter Wolves