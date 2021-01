Vi abbiamo raccontato che per Zirkzee al Parma sarebbe stata solo questione di tempo. Ora è tutto ok, come ha confermato l’attaccante del Bayern alla Bild:“Ci è voluto un po’, ma sono felice che il trasferimento sia stato definito. Credo di poter avere la possibilità di crescere al Parma e spero di aiutare la squadra”.

Foto: sito Bayern Monaco