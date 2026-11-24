Zirkzee come Seba Esposito: in lista Napoli (da agosto)

24/11/2026 | 20:30:14

Il Napoli sarà inevitabilmente protagonista sul mercato di gennaio con possibile-probabile rivisitazione in tutti i reparti. A maggior ragione in attacco dove c’è troppa gente in bilico (Lucca, Giovane, Neres, lo stesso Noa Lang). E possono tornare di moda obiettivi già sondati con una certa concretezza la scorsa estate quando poi si decise, per tanti motivi, di non procedere. Vi abbiamo già parlato di Sebastiano Esposito, un altro nome da seguire. Ma non passa inosservato Joshua Zirkzee, da almeno quattro o cinque sessioni di mercato nella lista di diversi club di Serie A. Al Napoli piace e negli ultimi dieci di agosto aveva sondato, non escludiamo che nel giro di 7-10 giorni possa esserci un blitz in Inghilterra per approfondire. Il minutaggio di Zirkzee con il Manchester United è sempre basso, l’avvento di Pochettino potrebbe non modificare gli scenari. E proprio per questo motivo il Napoli resta tra i club più attenti al futuro dell’attaccante olandese.

foto x united