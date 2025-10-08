Zirkzee ai margini del Manchester United. Solo 70′ giocati in Premier, rischia di perdere i Mondiali

08/10/2025 | 20:19:02

L’avventura di Zirkzee con la maglia del Manchester United si è rivelata nettamente più complicata del previsto. L’ex attaccante del Bologna e del Bayern Monaco ha trovato poco spazio con i Red Devils in questo avvio di stagione, finendo ai margini del progetto di Amorim. Sono solamente tre presenze da subentrante e poco più di 70 minuti giocati in Premier League, l’attaccante è di fatto la quinta scelta in attacco per gli inglesi. Ma i lieti ricordi lasciati in Italia, in particolare a Bologna, potrebbero riaccendere le sirene di mercato delle big italiane, in particolare vista la volontà di Joshua di guadagnarsi una convocazione per il prossimo Mondiale.

FOTO: X United