Ziolkowski venerdì a Roma: confermate le indiscrezioni di stamattina
25/08/2025 | 18:39:12
Jan Ziolkowski sarà un nuovo difensore della Roma. Soprattutto sono confermate le indiscrezioni de Il Messaggero di stamattina che parlavano dell’arrivo nella Capitale del giovane centrale per la giornata di venerdì, prima Ziolkowski giocherà con il Legia Varsavia i playoff di Conference League. Operazione da 6 milioni più circa 2 di bonus più percentuale sulla futura rivendita. Affare fatto, c’è soltanto da aspettare i passaggi formali burocratici.
Foto: Instagram Ziolkowski