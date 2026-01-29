Ziolkowski regala gli ottavi alla Roma (1-1 con il Panathinaikos). Tris del Bologna al Maccabi
La Roma strappa il pass per gli ottavi di finale di Europa League con il pareggio per 1-1 in casa del Panathinaikos. Vince il Bologna, 3-0, e sarà testa di serie ai playoff.
Il Bologna domina in casa del Maccabi Tel Aviv. I rossoblù battono 3-0 gli israeliani. Al 21′ il gol di Orsolini a sbloccare la gara, rete però annullata. La rete la segna Rowe al 35′. Gol che però al momento non basta per il Bologna per entrare nelle prime 8. Ferguson fallisce al 45′ un gol facile, da solo davanti al portiere. Primo tempo che si chiude col Bologna avanti 1-0.
Nella ripresa, dopo due minuti arriva il 2-0, stavolta tutto buono il gol di Orsolini. Bologna che ha anche un calcio di rigore, revocato dal VAR. Al 93′ la rete di Pobega del 3-0. Bologna che chiude il girone al 10° posto. Bologna che pescherà ai playoff o la Dinamo Zagabria o il Brann. Sorteggio domani.
Tra le prime 8 arriva la Roma, grazie al pareggio per 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos. Ottavo posto strappato con i denti dagli uomini di Gasperini. Roma però in 10 uomini per l’espulsione di Mancini al 15′. Gara in sofferenza per i giallorossi che però per ora tengono duro e questo pareggio al momento è determinante.
Nella ripresa, la Roma vuole difendere questo pareggio che significherebbe ottavi di finale. Gasp mette Ndicka per El Aynaoui. Al 58′ vantaggio del Panathinaikos. Errore di Pisilli e Ghilardi, ne approfitta Taborda per la rete che batte Gollini. Roma sotto. Gasperini si gioca il tutto per tutto, addirittura inserisce il giovane Ziolkowski centravanti. E proprio Ziolkowski al minuto 80 trova la rete di testa dell’1-1. Soffre la Roma ma finisce 1-1 con la Roma che strappa gli ottavi di finale. Agli ottavi occhio proprio a un possibile Roma-Bologna.
