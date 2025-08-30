Ziolkowski: “La Roma è un sogno che si avvera, mi ha voluto fortemente. Sono un buon difensore, ma devo crescere”

Jan Ziolkowski ha parlato ai canali ufficiali della Roma: “La mia prima impressione arrivando qui è che sono molto felice di far parte di un club così importante e per me è un’opportunità e un sogno che si è avverato. Sì, volevo la Roma e per fortuna la trattativa è andata a buon fine. Ho visto che tutti, all’interno del club, mi volevano fortemente e mi hanno proposto un grande progetto, per cui ho scelto questo club e sono molto felice di essere qui. Onestamente non ho aspettative, ho solo l’obiettivo di arrivare qui e di esprimermi al meglio delle mie possibilità in ogni allenamento e in ogni partita. Darò il 100% e vedremo quali risultati riuscirò a ottenere. Per iniziare, direi sicuramente di essere un buon difensore. Mi sento molto a mio agio nel difendere, mi piacciono i duelli fisici e sono un giocatore rapido, quindi non ho problemi a tenere il passo di attaccanti ed esterni offensivi. Questo è sicuramente il mio punto di forza, ovvero la capacità di difendere a 360°, sia nel gioco aereo che a terra. Devo crescere fisicamente, come potete vedere. È sicuramente un aspetto su cui dovrò lavorare. Devo anche migliorare molto la gestione della palla in fase offensiva, ma ci arriverò giorno dopo giorno, mese dopo mese. Sono stato qui cinque mesi fa, durante la sosta per le Nazionali. Ho visitato la città e mi è piaciuta molto, e ora sono qui, per cui sono felice. Onestamente è un posto stupendo, qui c’è tutto quello di cui ho bisogno, per cui è un piacere per me essere in una città così importante e in un club così importante. Conosco lo Stadio Olimpico di nome, è uno dei migliori stadi al mondo, se non il migliore. Per cui è una bella sensazione, e voglio scoprire da solo cosa significa giocare per dei tifosi straordinari, in uno stadio straordinario. Quindi spero di giocare qui il prima possibile”.

FOTO: Sito Roma