Ziolkowski: “Contento della vittoria. Posso migliorare tanto”

30/12/2025 | 00:01:55

Jan Ziolkowski, giocatore della Roma, ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Sono stato felice di giocare a Torino, ovviamente mi è dispiaciuto per il risultato: è stata la gara più importante della mia carriera. Oggi sono felice di aver vinto. Posso migliorare sotto tutti i punti di vista, l’importante è lavorare”.

Come hai vissuto il periodo in cui giocavi poco e come hai conquistato questo spazio? Qual è il tuo idolo? “La sostituzione in Europa League è stata dura, ma succede. Ho lavorato con la stessa intensità, ho ascoltato il mister e ho appreso dagli altri compagni. Non ho idoli, forse i miei compagni di squadra e di reparto: Hermoso, Mancini e Ndicka sono forti”.

Dal tuo rinvio è nato il vantaggio. Cosa hai pensato? “Non è stato un bell’assist, era un rinvio che è finita a Matias che ha segnato. Non importa la bellezza, ma il risultato. Sono contento per i tre punti”.

Foto: Instagram personale