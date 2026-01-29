Ziolkowski: “Al posto giusto, al momento giusto. Spero sia solo il primo gol”

29/01/2026 | 23:47:01

Jan Ziolkowski, difensore della Roma, autore del gol che ha lanciato i giallorossi agli ottavi di Europa League, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida.

Queste le sue parole: “Sono molto contento per questo primo gol e spero non sia l’ultimo ma solo l’inizio, ho avuto delle opportunità nel primo tempo che non ho sfruttato. Lavoro tanto con lo staff anche sui colpi di testa e oggi è andata bene, mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Non abbiamo fatto vedere il nostro calcio migliore ma abbiamo lottato tutti fino alla fine, dando il massimo in campo e spero che i nostri tifosi abbiano apprezzato”.

Foto: Instagram personale