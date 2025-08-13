Arsenal, Zinchenko si racconta: “Il mio anno più difficile”

13/08/2025 | 17:40:24

Tra le pagine della sua autobiografia “Believe”, il calciatore ucraino Oleksandr Zinchenko ha parlato della sua annata più complicata. Il giocatore ex Manchester City, dopo aver messo piede in campo nella partita inaugurale della stagione scorsa, ha disputato soltanto 4 gare di Premier League con la maglia dell’Arsenal. Un bottino esiguo che l’esterno dei Gunners ha commentato con le seguenti parole: “Immagina questo ragazzino che ha dedicato tutta la sua esistenza a diventare bravo in una cosa in particolare, e poi, a 28 anni, scopre che in sostanza non c’è più bisogno di lui, che ci sono altri in grado di fare il suo lavoro. Non è una bella sensazione”.

Foto: Instagram Zinchenko