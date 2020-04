Zinchenko: “Epidemia? In UK provvedimenti presi in ritardo, persone sacrificate per l’economia”

Alexander Zinchenko, esterno sinistro del Manchester City, ha parlato sul canale You Tube della Federcalcio ucraina del Coronavirus nel Regno Unito: “Inizialmente hanno deciso di non disporre la quarantena. Volevano sacrificare le persone per il bene dell’economia. Alla fine hanno affrontano la realtà, hanno visto cosa stava succedendo nel mondo e hanno deciso di disporre la quarantena. Sfortunatamente un po’ in ritardo, secondo me. Per questo in Inghilterra ci sono queste cifre alte”.