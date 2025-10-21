Zima: “Emozionante tornare in Italia, l’Atalanta è tra le migliori squadre italiane”

21/10/2025 | 17:28:14

L’ex Torino David Zima ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Atalanta e Slavia Praga, le sue dichiarazioni: “Mi aspetto una gara dove i dettagli faranno la differenza su una vittoria. Non vedo l’ora di giocare questa partita e portare un risultato importante sui tifosi. Se uno gioca in maniera offensiva può rischiare di perdere, ma a testa alta. La nostra è una squadra che sta facendo risultato ed è tra le migliori del campionato. Ho tanti ricordi positivi in Italia affrontando molte volte l’Atalanta”.

Foto: sito Torino