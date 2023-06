Zilliacus: “Zhang ha detto che l’Inter non è in vendita”

Il Miliardario Finlandese Thomas Zilliacus ha annunciato su Twitter che non acquisterà né il Manchester United né l’Inter. Ha scritto due messaggi diversi nel corso della mattinata. Nel primo Twit riferendosi ai Red Devils ha detto che “XXI Century Football Capital ritiene che il prezzo d’acquisto del Manchester ha raggiunto livelli per cui eventuali investimenti non hanno più senso. Stiamo perciò rivolgendo la nostra attenzione ad altri club”.

Poco dopo invece sull’Inter si è espresso così: “È un grande club con una storia fantastica. Il proprietario ha tuttavia detto che non è in vendita. Rispettiamolo tutti e tifiamo Inter nella finale di domani. Prevedo una vittoria con stretto margine per i nerazzurri”.

Fonte Foto: Twitter Zilliacus