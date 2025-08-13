Ufficiale: Zilli è un nuovo giocatore del Frosinone
13/08/2025 | 16:50:20
Attraverso una nota presente sul proprio sito ufficiale, il Cosenza ha annunciato la cessione di Massimo Zilli al Frosinone. Il comunicato del club: “Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Zilli al Frosinone. L’attaccante, classe 2002, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei laziali, dopo aver contestualmente rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027. Zilli saluta i rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 72 presenze e 5 reti in 4 stagioni con la nostra maglia. A Massimo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera!”. Il comunicato dei gialloblù: “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Cosenza Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Massimo Zilli. L’attaccante, classe 2002, arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione”.
Foto: sito Frosinone