Zielinski: “Voglio rimanere all’Inter. Dal mercato usciremo competitivi, Palestra è forte”

04/06/2026 | 09:38:35

Piotr Zielinski ha concesso un’intervista a Sport Mediaset: “Se ho mantenuto la promessa di far vedere lo Zielinski prime? Sì, sì, è andata bene, abbiamo vinto due trofei importanti, ho giocato abbastanza e anche bene, sono stato contento di aver dato il mio contributo alla squadra. Se resto sicuramente all’Inter? Penso di sì, voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio. Abbiamo una rosa bella ampia, poi sicuramente faranno qualcosa le persone che si occupano di mercato, saremo competitivi. Non vedo l’ora, anzi ora non vedo l’ora di riposare, poi non vedrò l’ora di iniziare il ritiro. Palestra? Non so se arriverà lui o un altro giocatore, non mi occupo io di mercato, poi certo Palestra è forte”.

foto insta zielinski