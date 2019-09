Zielinski: “Tatuaggio in caso di scudetto col Napoli? Chiederei prima a mia madre”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato della possibilità di farsi un tatuaggio in caso di vittoria dello scudetto ai microfoni di Sky Sport: “Se mi faccio un tatuaggio in caso di scudetto col Napoli? Non ho tatuaggi. Sicuramente chiederei prima il permesso a mia madre, ma intanto dobbiamo vincere tante partite per arrivare al titolo. Lo farei volentieri un tatuaggio per lo scudetto perché rimarrebbe nella storia del club”.

Foto: Sun Scottish