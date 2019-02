Zielinski: “Stiamo parlando del rinnovo, voglio vincere con il Napoli. Sul Liverpool…”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media polacchi, soffermandosi anche sul suo futuro: “I miei agenti stanno lavorando al rinnovo di contratto, ma io penso soltanto al campo. C’è stato un periodo in cui spesso pensavo al mio futuro e questo lo si rifletteva in campo e nella testa. Io a Napoli sto bene, ho altri due anni di contratto e voglio con questo club, scrivere la storia, soprattutto per i nostri tifosi che sono speciali. Klopp mi voleva al Liverpool? Non ci ho mai parlato, non ho nulla da dire. Ripeto, a Napoli sto benissimo, lavoro con Ancelotti che è tra i migliori e mi fa imparare molto. Vedremo poi che succederà”, ha chiuso Zielinski.

Foto: Twitter ufficiale Napoli