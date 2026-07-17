Zielinski: “Stankovic è un grande calciatore. Scudetto? 3-4 squadre lotteranno con noi, vogliamo migliorare in Champions”

17/07/2026 | 15:06:22

Zielinski ha parlato ai giornalisti dal ritiro dell’Inter: “Scudetto? Ci sono alcuni squadre fortissime che lotteranno con noi. Ci sono tanti cambiamenti, è ancora presto per dire chi sarà a lottare per lo scudetto. Ma ci saranno sicuramente 3-4 squadre. La nostra squadra deve ambire a vincere su tutti i fronti, poi vediamo dove arriviamo. Ma il cammino fatto in CL l’anno scorso è stato al di sotto del nostro livello: c’è da migliorare. Stankovic? Si è visto subito che ha ottime qualità: si è visto subito in allenamento che è un ottimo calciatore. Ha qualità, gamba, forza fisica, ci servono qualità così a centrocampo, darà il suo contributo sicuramente. È un grandissimo calciatore”.

Foto: Instagram Zielinski